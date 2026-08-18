Fundación Simón Bolívar otorgó $3 millones como ayuda inicial tras terremotos en el país

La Fundación Simón Bolívar perteneciente al grupo CITGO Petroleum Corporation (CITGO), otorgó una suma inicial de 3 millones de dólares para financiar tres proyectos en Venezuela, en marco de su Programa de Ayuda ante Desastres Naturales.

En este sentido, manifestaron su solidaridad con Venezuela mientras las comunidades continúan recuperándose de los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026, que afectaron a miles de familias en todo el país.

El objetivo de la fundación de atender necesidades actuales en materia de atención médica de emergencia, medicamentos esenciales, asistencia alimentaria y refugio temporal.

A partir de estos primeros proyectos, CITGO aprobó 7 millones de dólares adicionales para apoyar futuras iniciativas de ayuda y recuperación ante desastres a través de la Fundación, lo que aumenta hasta 10 millones de dólares el apoyo total para las labores de ayuda en 2026.

EVALUARÁN PROPUESTAS

La Fundación continuará evaluando propuestas a medida que evolucionen las necesidades, enfocándose en programas que puedan brindar asistencia concreta por medio de aliados humanitarios con experiencia que trabajen de la mano con organizaciones locales en el terreno.

Las tres primeras iniciativas aprobadas serán ejecutadas por World Central Kitchen, Project HOPE y ChildFund International, en alianza con organizaciones locales y voluntarios.

En conjunto, los proyectos proporcionarán asistencia alimentaria de emergencia en las zonas más afectadas; servicios vitales en materia de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene (WASH), apoyo psicosocial, servicios de reunificación familiar, refugio temporal y otras intervenciones esenciales para las poblaciones desplazadas por los terremotos.

Al mismo tiempo, contribuirán a reparar 14 centros de atención primaria en materia de salud seleccionados estratégicamente, mediante mejoras de infraestructura, la rehabilitación de los sistemas de agua y saneamiento, la dotación de medicamentos esenciales y equipos médicos, y la capacitación del personal local de salud.

En conjunto, se espera que los proyectos beneficien a más de 64.900 personas vulnerables en Caracas, La Guaira y Miranda durante los próximos 12 meses.

PROYECTOS PARA APOYAR A COMUNIDADES AFECTADAS

Todos los proyectos están diseñados para brindar apoyo directo a las comunidades afectadas y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades y la actividad económica locales.

Tunde Wackman, director de desarrollo de World Central Kitchen, señaló: “El apoyo de la Fundación Simón Bolívar nos ayudará a seguir proporcionando comidas recién preparadas a las familias afectadas por los terremotos, mientras mantenemos la red local que hace posible esta respuesta”.

Las tres organizaciones destacaron la generosidad de la Fundación Simón Bolívar y señalaron que este apoyo es fundamental para responder a las enormes necesidades del país.

Rabih Torbay, director ejecutivo de Project HOPE, comentó: “Gracias a la extraordinaria generosidad de la Fundación Simón Bolívar, podemos continuar apoyando a las comunidades afectadas y estabilizar el sistema de salud local para que la población venezolana pueda acceder a servicios médicos esenciales, agua potable y suministros indispensables mientras inicia el largo camino hacia la recuperación”.

La Fundación Simón Bolívar mantiene su compromiso de apoyar las labores de ayuda y recuperación a medida que las condiciones y las necesidades sigan evolucionando.

Si bien los desafíos que enfrentan las comunidades afectadas son considerables, la Fundación confía en que la fortaleza, la solidaridad y la resiliencia del pueblo venezolano contribuirán a orientar el proceso de recuperación.