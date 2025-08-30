Venezuela

Fuertes bajones eléctricos se sintieron la tarde de este 30Ago en Caracas y varios estados del país

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Una nueva serie de fuertes bajones eléctricos se sintió la tarde este sábado 30 de agosto tanto en Caracas como en varios estados del país, según los reportes de usuarios en las redes sociales.

Tabla de Contenido

La usuaria caraqueña @soylaculisa reportó un primer bajón pasada la 1:00 pm. «Bajón de luz en Caracas. ¿Quién más?», escribió. Luego, aseguró que, de acuerdo con los reportes, sucedió en varias como Zulia, Portuguesa, Aragua y Carabobo.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: REVEROL REAPARECIÓ TRAS RUMORES DE PRESUNTA DETENCIÓN Y ADVIRTIÓ A QUIENES CREAN «MATRICES FALSAS»

Otro internauta oriundo de Portuguesa también confirmó un segundo bajón poco después. «1:08 p. m., segundo bajón de luz», acotó.

En La Guaira los bajones también se sintieron. «Fuerte bajón de luz», dijo @dellybritoperz a la 1:05 pm.

«Bajón de luz a nivel nacional, hace menos de 5 minutos. Confirmado. Yo solo pienso en mi aire acondicionado y en mi nevera», dijo el periodista Hesus Petit. «Bestial bajón de energía eléctrica en Naguanagua y Valencia, estado Carabobo», precisó otro usuario.

De acuerdo con los reportes, en Cojedes, Monagas, Barinas, Táchira, Yaracuy y Lara también se sintieron los bajones. Para el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre el incidente.

APAGÓN LA SEMANA PASADA

Tales fluctuaciones eléctricas ocurrieron poco más de una semana después de que se suscitara un apagón el viernes 22 de agosto.

Leer Más

Maduro acusó a Bukele de «desaparición forzada» de migrantes venezolanos
Cifra oficial de derrumbe en mina de Bolívar sería de 15 muertos y 11 heridos, dijo Maduro
¿Cuándo caerá el Bono Navideño 2024 y de cuánto será el monto? Esto es lo que se sabe

En primera instancia, Corpoelec aseguró que aquel apagón fue causado por una falla en la subestación El Junquito, en la parroquia homónima. En tal sentido, «ocasionó una afectación en el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas».

«Como consecuencia de esta situación, los estados La Guaira y Miranda, específicamente los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire, presentan una interrupción momentánea del suministro de energía», añadió Corpoelec en ese entonces.

El apagón ocurrió cerca de las 1:40 de la tarde del 22 de agosto, cuando se suscitó una fuerte fluctuación eléctrica. Según reportes en redes sociales, afectó Caracas y los estados La Guaira, Barinas, Lara, Monagas, Portuguesa, Falcón, Zulia, Aragua, Miranda y Carabobo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Avión debió aterrizar de emergencia tras desplomarse más de 1.000 metros por una severa turbulencia
PÁNICO EN EL AIRE: Avión debió aterrizar de emergencia tras desplomarse más de 1.000 metros por una severa turbulencia
EEUU
El poderoso equipo en el que podría recalar Yangel Herrera tras pedir su salida del Girona
El poderoso equipo en el que podría recalar Yangel Herrera tras pedir su salida del Girona
Deportes
Ruanda, país en África Oriental, ya recibió a los siete primeros migrantes deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo firmado entre ambos países.  
«Se les debe conceder el debido proceso»: Jueza federal bloqueó deportaciones de migrantes detenidos dentro de EEUU
EEUU