Fuerte bajón eléctrico dejó sin luz a sectores de Caracas y seis estados del país la tarde de este 5Sep

Un fuerte bajón eléctrico registrado alrededor de la una de la tarde de este sábado 5 de septiembre afectó de forma simultánea a la Gran Caracas y al menos a seis entidades del interior del país, de acuerdo con los reportes de plataformas de monitoreo ciudadano y denuncias en redes sociales.

La inestabilidad del suministro provocó fallas colaterales como las caídas intermitentes en las redes de telefonía móvil e internet.

Posteriormente, usuarios de redes sociales reportaron tres fluctuaciones más en el transcurso de la tarde.

SECTORES AFECTADOS EN LA GRAN CARACAS

En el área metropolitana de Caracas, registraron cortes parciales o fluctuaciones extremas de voltaje en sectores densamente poblados.

En el municipio Libertador, reportaron fallas del servicio en las parroquias; Santa Teresa, Montalbán, El Paraíso, Santa Mónica, La Vega y El Cementerio.

Por su parte, en Baruta se habrían visto afectados Cumbres de Curumo y Bello Monte, mientras que en los Altos Mirandinos registraron lugares sin luz en Carrizal y zonas adyacentes.

#Ahora | Se registró en la ciudad de Caracas, un fuerte bajón eléctrico, la tarde de este sábado #5Sep 💡 Coméntanos si en tu zona hay fluctuaciones en el servicio eléctrico ⬇️ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 5, 2026

APAGONES PARCIALES EN EL INTERIOR DE VENEZUELA

El evento no se limitó a la capital, pues ciudadanos del interior del país manifestaron que el «bajón» vino acompañado de la suspensión total del fluido eléctrico en varias regiones.

Los estados con mayor volumen de reportes fueron: Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Yaracuy y Portuguesa.

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la causa exacta de esta nueva falla que se suma a la crónica inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los usuarios continúan exigiendo respuestas ante el temor de sufrir daños severos en sus electrodomésticos debido a las constantes fluctuaciones de voltaje.