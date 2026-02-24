Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y varios estados del país la tarde de este 24Feb

Este martes aproximadamente a la 1:57 de la tarde se registró un fuerte bajón eléctrico que afectó a Caracas y varios estados del país.

Según reportes en redes sociales, el bajón se sintió en La Piedad, Calvario, Altamira, La Candelaria, La Pastora, y otras zonas.

#ReportanUsuarios #ValenciaCentro, La Piedad, Calvario, Candelaria y Pastora: Se produjo abrupta variación de voltaje (Bajón eléctrico) 1:58 pm

Atención| @CorpoelecInfo

Estatus del servicio: Oscilaciones y variaciones. Causas: Desconocidas pic.twitter.com/oXFoPvFBqR — Carlos J. Romero C. (@rccarlosj) February 24, 2026

Asimismo, se registraron varios reportes desde el estado Carabobo. De acuerdo a los usuarios el bajón se sintió en el centro de Valencia. Además, otros indicaron en redes sociales que también se sintió en Naguanagua.

1:57 pm se registra un fuerte bajón en el sistema eléctrico, en varios sectores de Naguanagua#Carabobo Atención Sres. @CorpoelecInfo @ServPublicosVe — Notinaguanagua (@Noti_Naguanagua) February 24, 2026

«Bajón eléctrico a las 01:57 p.m. desde Bello Monte, Valencia, estado Carabobo», agregó otro usuario en X (Twitter).

CORTE DE ENERGÍA EN TÁCHIRA

En otros estados del país, incluso se llegó a interrumpir por completo el servicio eléctrico. «Otra vez Arjona municipio Cárdenas, Táchira, sin servicio eléctrico desde las 2 luego de un fuerte bajón. ¿Será que Corpoelec quien sube todos los meses la factura como espuma reducirá los monto? Que desastre», escribió una usuaria afectada.

@CorpoelecInfo @freddybernal @SebastianaB @vivassantanaj_ @taribaaldia Oootra vez Arjona municipio Cárdenas Tachira sin servicio eléctrico desde las 2 luego de un fuerte bajón Será que corto elect quien sube todos los meses la factura como espuma reducira los monto? Que desastre — @dorotea_61 (@dorotea_61) February 24, 2026

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado este bajón. Varios usuarios etiquetaron a Corpoelec en redes sociales en busca de respuestas. No obstante, la compañía eléctrica no ha ofrecido ningún comunicado al respecto.