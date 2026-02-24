Venezuela

Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y varios estados del país la tarde de este 24Feb

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Bajón

Este martes aproximadamente a la 1:57 de la tarde se registró un fuerte bajón eléctrico que afectó a Caracas y varios estados del país.

Según reportes en redes sociales, el bajón se sintió en La Piedad, Calvario, Altamira, La Candelaria, La Pastora, y otras zonas. 

Asimismo, se registraron varios reportes desde el estado Carabobo. De acuerdo a los usuarios el bajón se sintió en el centro de Valencia. Además, otros indicaron en redes sociales que también se sintió en Naguanagua.

«Bajón eléctrico a las 01:57 p.m. desde Bello Monte, Valencia, estado Carabobo», agregó otro usuario en X (Twitter).

CORTE DE ENERGÍA EN TÁCHIRA

En otros estados del país, incluso se llegó a interrumpir por completo el servicio eléctrico. «Otra vez Arjona municipio Cárdenas, Táchira, sin servicio eléctrico desde las 2 luego de un fuerte bajón. ¿Será que Corpoelec quien sube todos los meses la factura como espuma reducirá los monto? Que desastre», escribió una usuaria afectada. 

Hasta el momento se desconoce qué pudo haber ocasionado este bajón. Varios usuarios etiquetaron a Corpoelec en redes sociales en busca de respuestas. No obstante, la compañía eléctrica no ha ofrecido ningún comunicado al respecto.

 

