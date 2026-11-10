Fuerte bajón eléctrico afectó a Caracas y otros estados este 10Nov, varias zonas quedaron sin luz

Esta martes pasadas las 11 de la mañana se registró un fuerte bajón eléctrico que afectó varias zonas de Caracas y otros estados del país.

«Tremendo bajón eléctrico en Prado de María, Caracas, esos bajones típicos de dañar aparatos», escribió un usuario en redes sociales.

Mientras que otro añadió: «Estoy en un evento y aquí el bajón eléctrico fue tan feo que se apagó la pantalla y buena parte de la iluminación del evento. Quedó la iluminación básica».

@CorpoelecInfo tremendo bajón eléctrico en Prado de Maria , Caracas, eso bajones típicos de dañar aparatos @lagranaldea @la_patilla — Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) November 10, 2026

Algunos usuarios reportaron que tras el bajón quedaron sin energía eléctrica. «Bajón eléctrico como a las 11:36 a.m., algunas zonas como Los Ruices quedaron sin electricidad». De igual forma, usuarios indicaron que también quedaron sin servicio en Los Chorros.

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Estoy en un evento y aquí el bajón eléctrico fue tan feo que se apagó la pantalla y buena parte de la iluminación del evento. Quedó la iluminación básica. — Fran Monroy Moret (@fmonroy) November 10, 2026

Otros ciudadanos destacaron que la irregularidad eléctrica se extendió a otros estados. «11:36 a.m. se registra un fuerte bajón en el sistema eléctrico en varios sectores de Naguanagua, Carabobo».

En esta línea, otros usuarios reportaron que en Maracay, estado Aragua también.

Bajón eléctrico como a las 11:36 a.m., algunas zonas como Los Ruices quedaron sin electricidad #SinLuz — Luigino Bracci Roa (@lubrio) November 10, 2026

Las nuevas fluctuaciones se producen en medio de la crisis que atraviesa el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), caracterizada por apagones prolongados y fallas recurrentes en distintas regiones del país.

El pasado 7 de noviembre, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió una «solución definitiva» a los problemas eléctricos mediante una reforma de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional. La propuesta se presenta en un contexto de protestas ciudadanas por interrupciones del servicio que, en algunas localidades, han alcanzado hasta 14 horas.