Venezuela

Francés que estuvo detenido en Venezuela rompió el silencio, dice que sufrió graves abusos durante cinco meses

Caraota Digital
Por Caraota Digital
El profesor francés Camilo Pierre Castro, uno de los presos extranjeros que salió de prisión en los últimos meses, rompió el silencio y relató las presuntas violaciones de derechos humanos que sufrió en cautiverio.

Castro, que fue liberado en noviembre de 2025, pasó cinco meses en situación de desaparición forzosa. En una entrevista con el activista Emanuel Figueroa, el francés recordó que, tras su captura, fue recluido en una celda ubicada en un sótano.

«Había tres baños desbordando de heces, seguramente de varias semanas o meses acumulados ahí, con cientos de cucarachas y unas cuantas ratas. Me dicen: ‘aquí es dónde te vas a duchar’», dijo Castro.

El hombre aseguró que vio una mesa con «herramientas de tortura» y se percató, gracias a rayas en la pared, que dos personas estuvieron ahí unos ocho meses. «Mi primera noche fue terrible», sentenció Castro, recordando el aroma y los insectos.

CASTRO HABRÍA SIDO ABUSADO

Tras pasar un día encarcelado, dijo que un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y lo «intimidó». «Empezó a jugar al juego psicológico de amenazar y torturarme. Me decía que me iban a hacer hablar», afirmó.

Castro aseguró que fue encapuchado y drogado por los funcionarios. Luego pasó varias horas en el interior de un vehículo en el que habría sido abusado sexualmente «por la gente de la Dgcim».

«Una mujer que tocaba mis genitales, me levantaba la cabeza o la ponía en mis rodillas. Estuve así varias horas, esposado. Me jalaban por los cabellos. Me decían cosas obscenas en las orejas», recordó Castro.

El francés estima que pasó una semana en un sótano, sin acceso a higiene y recibiendo comida una vez al día. Mientras tanto, lo interrogaron intensamente y Castro perdió la noción del tiempo.

Posteriormente, Castro fue trasladado a la cárcel de El Rodeo I, en donde otros detenidos le comentaron que estaba en un lugar donde había presos políticos. «Pude entender que estaba en un sistema, en una industrialización del secuestro», acotó.

En medio de negociaciones entre el Palacio de Miraflores y varios gobiernos, Castro y otras personas fueron excarceladas. Hasta este martes, hay más de 700 presos políticos en los calabozos del país, de acuerdo al Foro Penal.

