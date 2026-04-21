FOTOS: Extraditado a Panamá Ali Hage, sujeto implicado en ataque terrorista contra avión en 1994 que dejó 21 muertos

Las autoridades venezolanas extraditaron este lunes a Panamá a Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso del atentado terrorista contra un avión panameño en 1994, que dejó 21 muertos, de acuerdo a la Embajada de Estados Unidos en el país centroamericano.

A finales de marzo trascendió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la extradición de Hage a Panamá. Unas pocas semanas después, el sospechoso fue trasladado a la capital del país.

«Estados Unidos y Panamá, en cooperación con las autoridades interinas de Venezuela, lograron una victoria importante en los 30 años de búsqueda de justicia por el ataque al vuelo 901 de Alas Chiricanas», indicó la Embajada.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, Hage llegó al aeropuerto internacional de Tocumen a las 3 de la tarde, hora local. Por tanto, se desplegó un gran operativo en el lugar, que incluyo agentes espaciales.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre la extradición de Hage. El hombre, de nacionalidad colombiana, fue detenido en noviembre en Margarita, en donde vivía hace varios años.

CELEBRAN EXTRADICIÓN

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, celebró la extradición de Hage. «Surge directamente de una coordinación operativa extraordinaria y un compromiso diplomático sostenido entre Estados Unidos», añadió.

«Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, nuestra nación está comprometida en lograr que Irán y sus representantes, como Hezbolá, rindan cuentas. Si atacan a estadounidenses o a nuestros aliados, los encontraremos», añadió.

Hage es acusado de participar en el atentado contra un avión de la aerolínea Alas Chiricanas, considerado el peor acto terrorista de la historia de Panamá. Murieron 21 personas, incluyendo a 12 miembros de la comunidad judía, panameños y estadounidenses.