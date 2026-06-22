FOTOS: El mensaje del Encargado de Negocios John Barrett tras su reunión con Dinorah Figuera en Caracas

John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela, informó este lunes, 22 de junio, que sostuvo una reunión con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el marco del proceso de «reconciliación política» en el país.

«Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución democrática reconocida por los EEUU», señaló el funcionario estadounidense por medio de su cuenta en la red social X.

«Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. ¡Seguimos con Venezuela!», se agrega en el texto.

Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 – la última institución democrática reconocida por los EE.UU. Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un… pic.twitter.com/CWhhVYVSKI — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 22, 2026

HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN

La declaración surge en medio de las gestiones impulsadas por la administración Trump para promover una hoja de ruta para resolver la crisis política venezolana y así concretar la transición, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

En este sentido, la Asamblea Nacional electa en 2015 afirmó por medio de comunicado emitido el jueves, 18 de junio, que las reuniones sostenidas por Figuera con Jorge Rodríguez y Barrett, forman parte de un «proceso de diálogo para avanzar hacia una transición democrática» en Venezuela.

De acuerdo con la AN electa en 2015, el objetivo central es avanzar hacia una transición democrática «ordenada, sostenible e inclusiva», en medio de los esfuerzos de distintos actores políticos por redefinir el escenario institucional del país.

«La presidente de la última institución democrática venezolana con reconocimiento internacional se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para instalar una mesa técnica de carácter político que permita definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta para la construcción de un escenario democrático, plural e institucional que contribuya a la recuperación del país», se precisó en el texto.