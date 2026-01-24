FOTO: Hija de Edmundo González acompañó a familiares de presos políticos a pesar de la excarcelación de su esposo

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González, acompañó este sábado al resto de familiares de presos políticos, que tras 17 días se mantienen en vigilia, y pocos días después de que su esposo resultara excarcelado.

En una imagen, se vio a González llevando flores blancas en respaldo a la exigencia para que excarcelen a todos los presos políticos, como un gesto de solidaridad.

El jueves, Mariana González de Tudares anunció la liberación de su esposo Rafael Tudares Bracho tras 380 días detenido como preso político.

Mariana señaló que Rafael regresó a casa en horas de la madrugada. «Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho».

«En estos momentos, agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente en la lucha por su libertad, desde el 7 de enero de 2025», indicó.

CUESTIONAN CIFRAS GUBERNAMENTALES DE PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

Entre tanto, la defensora de DDHH, Margareth Baduel, en representación de familiares de presos políticos, cuestionó la madrugada de este sábado la cifra de excarcelaciones difundida por el gobierno de Delcy Rodríguez, al considerarla como «una burla» y de estar alejada de la realidad.

Desde una vigilia en El Rodeo I, la también hermana de Josnars Baduel rechazó el balance arrojado por Rodríguez. «Queremos hacer una denuncia pública con las cifras oficiales publicadas hoy (viernes): No concuerdan con la realidad que hemos vivido por 15 días», dijo.

Asimismo, señaló que por 15 días, «hemos estado acostados en oración en los distintos centros de detención donde se encuentran los presos políticos, como El Helicoide, Yare, Zona 7, Tocorón, el INOF, La Crisálida y Ramo Verde».

«Ha sido una burla para nosotros como familiares escuchar esas declaraciones que hablan de unas liberaciones que hasta el momento no se han materializado», añadió.

A pesar de lo anterior, prometió que se van a mantener bajo esa modalidad «hasta que todos sean libres». «Estamos hablando de más de 1.000 presos políticos. Como familias, continuamos afuera de los penales con la certeza de la libertad», precisó Baduel.