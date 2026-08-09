Venezuela

FOTO: Hermano de la jueza Afiuni reveló detalles de su salud tras visitarla en su casa

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Jueza María de Lourdes afiuni
La jueza María de Lourdes Afiuni ya está en su casa. Fotos RRSS.

Dos días después de que un tribunal decidió otorgar la libertad plena de la juez María de Lourdes Afiuni, su hermano Nelson pudo visitarla en su casa y aseguró, a través de sus redes sociales, que pronto podrá hablar con los medios.

“Visitando mi hermana, la jueza @mariafiuni ya se encuentra mucho mejor”, publicó Nelson en su cuenta en X (Twitter), en referencia al estado de salud de su hermana.

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Aclaró que la juez “todavía está ‘bailada’ (Sic) en cualquier momento escribe y da declaraciones a los medios, estimo que en pocos días estar muy bien”, afirmó.

Anteriormente, en otro post, Nelson Afiuni publicó que “uno de los deseos más grande de mi hermana aparte de abrazar a su hija de nuevo». También «conocer sus 2 nietos, su otro deseo es la libertad de todos, absolutamente todos los presos políticos, es imperativo para una reconciliación”.

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Hay que recordar que dos días antes de la declaratoria de libertad plena de parte del tribunal, Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández, emitieron un comunicado donde denunciaban que la jueza sufrió una recaída.

Indicaban que estaba hospitalizada porque había vomitado y se sentía mareada. Luego, informaron que los exámenes médicos realizados arrojaban que tenía tres lesiones tumorales. Por ello requería atención especializada de inmediato.

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