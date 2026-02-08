FOTO: Así fue el emotivo reencuentro de Perkins Rocha con su esposa tras casi año y medio detenido

El abogado Perkins Rocha, excarcelado este domingo, se fundió en un emotivo abrazo con su esposa al llegar a su casa, tras haber sido detenido el 27 de agosto de 2024, lo que se tradujo en casi un año y medio de cautiverio.

La noticia de su excarcelación estuvo rodeada de suspenso, pues aunque algunos medios de comunicación y periodistas habían notificado su salida, pero su esposa, María Constanza Cipriani, aún desconocía a ciencia cierta su paradero.

Posteriormente fue la misma cónyuge de Rocha, quien confirmó la información en sus redes sociales.

«¡El abrazo en nuestra casa, se dio! Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado», escribió Cipriani en su cuenta de X (Twitter), acompañado de la emotiva foto.

Asimismo, indicó que salió bajo medidas «cautelares muy estrictas», por lo que abogó por su libertad plena y la de todos los presos políticos.

Rocha, quien fuera asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y representante del Comando Con Venezuela durante la campaña presidencial de Edmundo González pare el 28 de julio del 2024, llevaba las gestiones del exdiplomático ante las autoridades venezolanas cuando se produjo se captura, exactamente un día antes de que se cumpliera un mes de los mencionados comicios.

DOMINGO DE EXCARCELACIONES

Este domingo se han producido diversas excarcelaciones entre las que destacan la de Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas.

El exdiputado zuliano fue uno de los primeros excarcelados de este 8 de febrero, algo que confirmó su hijo Ramón Guanipa, a través de las redes sociales de su padre.

«Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto», expresó en la cuenta de X (Twitter) del excarcelado.

Posteriormente se difundió un video donde Guanipa dio sus primeras palabras tras abandonar su lugar de reclusión.

«Aquí estamos, saliendo en libertad, después de año y medio, 10 meses escondido, casi nueve detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar del presente y futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante», señaló el dirigente político de Primero Justicia.

Por su parte, Sairam Rivas, pareja sentimental de Jesús Armas, confirmó la excarcelación del exconcejal caraqueño en sus redes sociales.

«Confirmo que Jesús Armas fue excarcelado hace pocos minutos. Ya por fin Jesús va a poder volver a estar con su familia y gente cercana. Jesús no debió estar ni un solo minuto preso, su cárcel fue injusta y una obvia muestra de la represión del régimen», escribió Rivas.

Por último, exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos.