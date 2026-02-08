Foro Penal y otras ONG se reunieron con comisión de la AN para discutir proyecto de Ley de Amnistía, estos fueron sus planteamientos

El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó la noche del sábado que dicha organización y otras tantas se reunieron con la Comisión para la Consulta del Proyecto de la Ley de Amnistía de la AN, con el fin de discutir tal normativa, además de hacerle sus planteamientos.

En un video, Romero señaló que la ONG estuvo representada por el abogado y vicepresidente de la misma, Gonzalo Himiob.

«Nos parece positivo que se haya convocado a las organizaciones de derechos humanos para escuchar planteamientos y discutir este proyecto de ley. Dentro de las organizaciones presentes estuvieron Provea, Clippve, Acceso a la Justicia y Foro Penal», destacó Romero.

PLANTEAMIENTOS HECHOS A LA COMISIÓN DE LA AN POR EL FORO PENAL

El defensor resaltó que uno de los puntos que propuso el Foro Penal es que se continúe con el proceso de excarcelaciones «y más aún de libertad, total y plena de todos los presos políticos». Llamó a que este procedimiento «no quede supeditado a la Ley de Amnistía».

«Por el otro lado, que la ley establezca no una terminación de procesos en contra de personas por motivos políticos», dijo. Romero espera que represente «una nulidad absoluta de todos los procedimientos, tanto penales como administrativos, y de todo aquello que conlleve a la persecución política a través del uso del sistema de justicia».

Hizo hincapié en que se estableció que la amnistía tenga un carácter inclusivo y no exclusivo, «que no se limiten personas, sobre todo presos políticos».

«Para ello, es fundamental la inclusión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en combinación con distintas ONG. Esto para establecer precisamente la amplitud que debe contener la ley», detalló.

Por otro lado, agregó, se estableció completamente la reparación integral de la víctima «como esencia de la amnistía».

«Y también la garantía del derecho a la defensa, concretamente del acceso a abogados de confianza en los diferentes procesos para hacer efectiva esta ley y que todas estas personas, en global, que tienen medidas restrictivas, puedan obtener su libertad plena. E incluso muchos de los que están afuera puedan regresar al país», concluyó.