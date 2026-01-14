Foro Penal responde a críticas de Jorge Rodríguez: «No es cierto que exijamos pago alguno»

Foro Penal, organización defensora de derechos humanos, rechazó este martes las críticas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y negó que exijan un pago por atender casos de presos políticos.

Durante la sesión ordinaria del Parlamento, Rodríguez acusó al Foro Penal de pedir dinero de «forma artera y mezquina» para «tramitar liberaciones». Pocas horas después, la ONG respondió a estos comentarios.

«No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos han honrado con su confianza», dijo Foro Penal.

La ONG subrayó que «se ocupa de prestar asistencia legal gratuita» a víctimas de violaciones de derechos humanos. «Nuestro criterio de trabajo se basa en los criterios internacionales y en los estudios más modernos sobre este tema», acotó.

FORO PENAL SOBRE EXCARCELACIONES

Por otra parte, el Foro Penal ratificó que tan solo ha verificado la excarcelación de 56 presos políticos tras el anuncio de liberaciones masivas. Ante este escenario, buscan determinar cuáles personas fueron detenidas de forma arbitraria.

«Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que se estén utilizando», acotó.

FORO PENAL ANTE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, JORGE RODRÍGUEZ, DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026 El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha afirmado hoy en el parlamento de nuestra nación que nuestra ONG, “…les cobra a las personas para… pic.twitter.com/qnkuUfvT2W — Foro Penal (@ForoPenal) January 13, 2026



Foro Penal también exhortó a Jorge Rodríguez a suministrar la información sobre las excarcelaciones. «La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia», sentenció.

Las declaraciones del Foro Penal se dieron en medio de las excarcelaciones de presos políticos. Aunque otras ONG indican que la cifra de beneficiados sería de unos 70, todavía hay cientos de detenidos por cuestiones políticas.