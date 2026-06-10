Foro Penal desmintió liberación de más de 50 presos políticos militares, esta es la cifra confirmada

La ONG Foro Penal desmintió la liberación de más de 50 presos políticos y aseguró que hasta ahora la cifra es mucho menor.

«Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche», dijo el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero en sus redes sociales luego de que otra organización no gubernamental informara la liberación de 54 militares.

«Hasta ahora solo hemos verificado 15 excarcelaciones de presos políticos», precisó.

#9Jun 9:00pm Es falso que se hayan liberado más de 50 presos políticos desde anoche. Hasta ahora sólo hemos verificado 15 excarcelaciones de presos políticos — Alfredo Romero (@alfredoromero) June 10, 2026

¿QUIÉNES ESTÁN CONFIRMADOS?

Prisión Militar de Ramo Verde

Sgto. 1ero. Edgar Giménez (Caso Refinería El Palito)

Sgto. 2do. Francisco Pacheco (Caso Refinería El Palito)

Soldado Alexis José Lugo (Caso Refinería El Palito)

1er. Tte. Reinaldo Enrique Finol (Caso Espía Americano / Indígena Wayuu)

Sgto. José Sánchez Chacón (Detenido desde febrero de 2024)

Instituto Nacional de Orientación Femenina – INOF

Sgto. 1ero. Infantería de Marina Vicmarys Oropeza (Caso Planta Josefa Camejo)

1er. Tte. / Fisioterapeuta Karen Gómez (Caso Brazalete Blanco)

Mayor Diana Desiree Victoria Justo (Caso Brazalete Blanco)

LIBERTAD | Acaban de salir del centro de detención El Rodeo I los militares Carlos Sánchez, Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, todos detenidos desde 2023; junto a ellos, Javier Quinto, arrestado a inicios de 2025, y Jesús Bertilio Villafañe, detenido en 2024. Fueron… pic.twitter.com/Y3m2P6SRPy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 9, 2026

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Centro de Detención El Rodeo I

Carlos Sánchez (Militar, detenido desde 2023)

Martínez Macías (Militar, detenido desde 2023)

Guillermo Henry César Ziero (Militar, detenido desde 2023)

Javier Quinto (Arrestado a inicios de 2025)

Jesús Bertilio Villafañe (Detenido en 2024)

Centro Penitenciario Yare II