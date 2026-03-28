Venezuela

Foro Penal confirmó la excarcelación de preso político con nacionalidad española detenido desde 2023

Por Caraota Digital
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Foro Penal confirmó la excarcelación de preso político con nacionalidad española detenido desde 2023
Uaiparú Güerere, empresario hispanovenezolano que estab detenido desde 2023.

(EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este viernes de la excarcelación de Uaiparú Güerere, ciudadano con doble nacionalidad venezolana y española detenido el 31 de mayo de 2023.

Güerere, comerciante de 70 años, salió de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), con medidas cautelares de presentación periódica ante tribunales y prohibición de salida del país, detalló a EFE el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

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Según un informe de Foro Penal al que tuvo acceso EFE, a Güerere lo acusaron del supuesto delito de asociación para delinquir y relacionado a la ‘Operación Alta Conspiración 2023’, que presuntamente consistía en obtener información militar «sensible» para suministrarla a «servicios especiales enemigos».

«Pasó dos meses desaparecido, sin acceso a la luz del día. Los familiares no sabían absolutamente nada sobre su estado de salud. Estuvo completamente aislado y fue sometido a tortura psicológica», subrayó Foro Penal en su informe.

Un total de 503 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela. Entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó el pasado martes Foro Penal. Esto basado en un conteo hasta el 23 de marzo y mientras en el país continúa el proceso de amnistía.

La organización precisó que 315 de los detenidos son civiles y 188 militares, de acuerdo a una publicación compartida en X.

El registro detalla que 452 son hombres y 51 mujeres, y entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años. EFE

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