Foro Penal confirmó la excarcelación de 78 presos políticos desde el 14Ago

(EFE).- La ONG Foro Penal informó este domingo que ha confirmado la excarcelación de al menos 78 presos políticos desde el pasado viernes, cuando el Gobierno anunció medidas para la salida de prisión de 131 personas.

Foro Penal mantiene actualizada esta cifra hasta las 9.30 hora local de este domingo (13.30 GMT), informó en su cuenta de X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, quien subrayó que siguen verificando y revisando nuevos casos.

Himiob dijo a EFE el sábado que «lo más prudente» es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas los liberaron.

#16Ago 9:30 a.m. Hasta este momento, desde el 14 de agosto, en el @ForoPenal hemos podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Seguimos revisando y verificando. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) August 16, 2026

Por su parte, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) dijo el sábado que «desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente».

Por tanto, el CLIPP exigió la publicación de los nombres, las boletas de excarcelación y la situación jurídica de cada persona, así como el acceso de organizaciones independientes a todos los centros de detención.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que las 131 excarcelaciones se acordaron «por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público», después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, calificó entonces el anuncio como un «paso crucial» para la reconciliación y aseguró que hay 1.046 venezolanos excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió que su país seguirá «monitoreando de cerca» el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 300 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que estas personas resultaron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores. EFE