FMI evalúa «abrir una oficina en Caracas» tras retomar relaciones con Venezuela, según Bloomberg

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa abrir una oficina local en Venezuela, un paso que implicaría establecer representación permanente en el país.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, el FMI con sede en Washington (EEUU) busca ampliar su asistencia técnica al país ahora con una oficina directamente en Caracas.

Asimismo, se destacó que Venezuela comenzó a compartir más datos económicos con el organismo, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

También se apuntó que el plan ha sido conversado con funcionarios venezolanos, aunque no existe todavía una decisión definitiva.

Representantes del Gobierno venezolano no respondieron a la solicitud de comentarios de dicho medio de comunicación, mientras que un portavoz del FMI señaló que mantienen un contacto estrecho con las autoridades venezolanas a medida que se profundiza la colaboración.

El acercamiento ocurre unos cinco meses después de que Venezuela reanudara oficialmente sus relaciones con el FMI bajo la administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Tras años de aislamiento, altos funcionarios del organismo viajaron a Caracas a finales de julio. Se trató de la primera visita de ese nivel en más de dos décadas. Ese encuentro fue seguido por una misión más amplia del personal del FMI que, según las fuentes, está previsto que concluya esta semana.

Un portavoz del FMI indicó que actualmente hay un equipo técnico en Caracas para abordar desarrollo de capacidades, suministro de datos y fortalecimiento institucional.

El FMI no realiza su revisión anual habitual de la economía venezolana, la llamada consulta del Artículo IV, desde 2004.

Sin embargo, Venezuela retomó recientemente la publicación de indicadores clave como la inflación y el producto interno bruto, tras años de reportes irregulares.

En paralelo, el Gobierno, que enfrenta dificultades de liquidez, trabaja de cerca con la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, para abrir el país a inversionistas extranjeros y avanzar hacia una eventual reestructuración de su deuda tras casi una década de sanciones.