Filtraron detalles de la conversación de Nicolás Maduro con su hijo, le pidió amnistía para todos

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, aseguró este miércoles que pudo tener una conversación con su padre Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en una cárcel en Nueva York.

El parlamentario contó que recibió la llamada mientras se encontraba en plena Asamblea Nacional.

«Hijo me escuchas y se me fueron las piernas. Yo escucho después el audio porque estaba grabando y yo ah ah que me salí del Hemiciclo. Y entonces hablamos bastante. Él preguntó cómo estaba todo, cómo estaba la patria. Él me dijo que ‘ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos'», comentó.

Asimismo, indicó que Nicolás Maduro Moros le indicó que la «tranquilidad» de ellos mientras están en la cárcel «es la unidad del pueblo, el alto mando y su equipo que es el de la patria. Confío plenamente en el equipo».

Por otra parte, el diputado expresó que conversó con Maduro Moros sobre la Ley de Amnistía.

«Él me dijo que amnistía no solo para ellos, para nosotros también», señaló desde un acto en Caracas.

De igual forma, Nicolás Maduro Guerra mencionó que durante la conversación le expresó a su padre que los Navegantes del Magallanes habían ganado la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

«Hablando de la felicidad le dije que ganó el Magallanes y dijo coñ.. que cagad…», manifestó entre risas.