Venezuela

Fiebre amarilla en el país: Estas son las instrucciones de vacunación que giró la ministra de Salud

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, informó este viernes que van a intensificar las jornadas de vacunación tras casos de fiebre amarilla en el país.

En ese sentido, no se realizará una jornada casa por casa para la vacunación contra la fiebre amarilla, sino que las personas deben acudir a los puntos establecidos en las 22 parroquias donde se ha detectado la presencia del virus.

«Ante el mensaje de la presidenta encargada Delcy Rodríguez por unos casos que hemos tenido de fiebre amarilla, el Gobierno ha decidido intensificar la vacunación. Esto aplica para los estados Lara, Aragua, Barinas y Portuguesa; no en la totalidad de las entidades, sino en las 22 parroquias en las que se identificó la circulación del virus», explicó.

Gutiérrez aseveró que por el momento es recomendable que solo las personas que se encuentran en zonas donde circular el virus reciban la vacuna. «Invitamos a todos los que tengan entre 1 y 59 años y que no hayan sido vacunados previamente», dijo.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ LLAMA «SOCIO Y AMIGO» A TRUMP Y LE PIDE CESAR EL BLOQUEO CONTRA EL PAÍS

Entre los centros de vacunación destacan las áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Consultorios populares.

Gutiérrez aclaró que con una sola dosis es suficiente para toda la vida, por lo que no es necesario una dosis de refuerzo. No obstante, indicó que aquellas personas que se encuentren en zonas de circulación del virus y tengan dudas sobre su historial de vacunación, es recomendable que reciban la dosis.

«Ante la duda de haber recibido la dosis anteriormente o la pérdida del carnet de vacunación en zonas de riesgo, la instrucción es vacunarse de nuevo», concluyó.

