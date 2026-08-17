¿Fenómeno de El Niño afectará el abastecimiento en el país? Esto dijo un experto

A propósito de los efectos del fenómeno El Niño, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), Ítalo Atencio, señaló que «no esperan que haya ninguna afectación en los inventarios ni en el índice de abastecimiento» en el país.

«Estamos de la mano todos trabajando sobre en qué cosas podemos ahorrar energía. Nos toca trabajar entre todos para tener un consumo más consciente de electricidad, agua y recursos naturales», comentó.

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LOS SUPERMERCADOS EN EL PAÍS

Por otra parte, reveló el crecimiento que ha tenido el sector a pesar de todo lo que ha ocurrido en el país en lo que va de año.

«Al día de ayer en Venezuela han abierto, remodelado o cambiando de modelo de negocio 56 nuevos supermercados en todo el territorio nacional, de esos 73% están en Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Zulia», explicó en entrevista para Venevisión.

«Eso se relaciona con un crecimiento de, por ejemplo, consumo de proteína del 11 % y de algunos otros rubros de los que consume el venezolano en la cesta básica», acotó.

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Asimismo, resaltó que esto ha dado pie a nuevos modelos de negocio. «Recientemente una cadena de supermercados y una de farmacias van a tener sus tarjetas de crédito propias. Compra ahora pago después funciona, pero también van a tener sus tarjetas de crédito. Esto quiere decir que esos emprendedores, esos inversionistas venezolanos están apostando a que el mercado va a seguir creciendo y que hay que seguir haciendo cosas».

Para finalizar, ofreció un breve balance sobre la situación en La Guaira. «34% de los comercios en La Guaira ya están operando; 33% están afectados y hay que trabajar para que reabran sus puertas y 33% no van a abrir nuevamente», concluyó.