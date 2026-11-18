El presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, afirmó que pese a no haber acompañado el paro nacional de 12 horas del pasado lunes, mantienen su exigencia de un salario que inicie a partir de los 1.800 dólares.

Natera aclaró que los aumentos se deben realizar a partir de los médicos rurales. «De ahí en adelante según el escalafón y años de servicio, se debe subir el salario para mantener un salario digno y seguir llevando el pan a la casa».

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Por otra parte, reiteró que no participaron en el paro porque quienes lo convocaron en ningún momento se acercaron a ellos. Además, resaltó la complejidad que representaría un paro.

«No podemos estar lloviendo sobre mojado, donde el Estado indolente ha colocado al paciente en casi estado de extremaunción, porque no tenemos los equipos allí para resolver la situación. ¿Y quién es el responsable de la salud en un hospital? El médico. Si un paciente no recibe atención, el que recibe las consecuencias legales es el médico. Con base de ello decidimos deslindarnos del paro médico, más no de la protesta y seguimos en la calle», añadió.

CRISIS DE SALUD

La autoridad denunció que el Ejecutivo nacional mantiene bloqueada la renovación de autoridades gremiales mediante una supuesta «mora electoral» y criticó el incumplimiento de acuerdos salariales en diversas regiones del país.

«La crisis de la salud en el país es tan grave que los enfermos tienen que comprar todos los insumos y medicamentos para ser atendidos en los hospitales públicos», sostuvo.

«La FMV le exige al Gobierno nacional que cumpla con lo que establece la ley, que es la discusión de la contratación colectiva, la dotación de los hospitales, garantizar el derecho a la salud y la vida para el venezolano», exigió.