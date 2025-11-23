FANB incautó una embarcación con 289 kilogramos de presunta marihuana en Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó una embarcación tipo deslizadora con 289 kilogramos de presunta marihuana en el sector Caño de Pimichín, municipio Maroa, en el estado Amazonas, como parte de la Operación Neblina 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la FANB, en el marco de la mencionada operación, se desplegaron unidades de reacción rápida de combate mixtas fluviales en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 6 Guayana, específicamente en el municipio Maroa de dicha entidad.

Precisó, que bajo la dirección del teniente coronel Ramos Carias Darwin, los efectivos militares realizaron labores de reconocimiento en zonas selváticas y fluviales, logrando detectar una embarcación «tipo deslizadora» oculta entre la vegetación del sector Caño de Pimichín.

La inspección de la embarcación reveló un cargamento ilícito compuesto por ocho fardos que contenían 292 panelas de presunta marihuana, con un peso total aproximado de 289 kilogramos.

El hallazgo representa «un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico» que operan en la frontera sur del país, donde las condiciones geográficas favorecen el ocultamiento y tránsito de mercancías ilegales, señaló Hernández Lárez.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de defensa integral y lucha contra delitos transfronterizos, incluyendo el narcotráfico y la minería ilegal.

Subrayó que la FANB mantiene presencia activa en zonas críticas del estado Amazonas, con el objetivo de garantizar la soberanía nacional y proteger tanto a las comunidades indígenas como al medio ambiente.

Vale destacar, la Operación Neblina 2025 se ha convertido en un eje central de las políticas de seguridad fronteriza de Nicolás Maduro, combinando labores de patrullaje fluvial, destrucción de infraestructura de minería ilegal y neutralización de actividades delictivas.