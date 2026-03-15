FANB destruyó nuevo campamento de minería ilegal en Amazonas: Así fue el operativo

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y destruyeron un nuevo campamento de minería ilegal, operativo llevado a cabo durante labores de patrullaje y escudriñamiento en el sector «Mata de Palma», ubicado en la parroquia Yapacana del municipio Atabapo, estado Amazonas.

La institución dijo en Instagram que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate mixta ejecutó el hallazgo. Esto, tras detectar diversos equipos e insumos utilizados para la extracción ilícita de minerales.

En ese sentido, el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, señaló que los uniformados incautaron aproximadamente 880 litros de gasolina. También, tres motobombas de 13 HP, una planta eléctrica de 2500 Watts y un congelador de 270 litros.

El operativo también permitió el decomiso de varios implementos técnicos, tales como mangueras de succión y alfombras tipo tamiz, según la información oficial. Los funcionarios aplicaron la Ley Penal del Ambiente al constatar que estos elementos fomentaban la «depredación del ecosistema y violaban el ordenamiento jurídico territorial».

DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL POR PARTE DE LA FANB

Posteriormente, la FANB procedió a la incineración de los equipos directamente en el lugar de los hechos de manera inmediata. Según el cuerpo castrense, estas acciones integran las «misiones de seguridad y defensa nacional» orientadas a la «protección de las reservas naturales» en el sur del país.

Finalmente, trascendió que las autoridades notificaron sobre el procedimiento al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

«El Estado venezolano reafirma así su compromiso en el combate frontal contra las actividades mineras prohibidas que atentan contra la soberanía y la integridad ambiental de la nación», concluyó Hernández Lárez.