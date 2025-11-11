Venezuela

Fanb activó «fase superior del Plan Independencia 200» en medio de las tensiones con EEUU: ¿En qué consiste?

Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) activó la madrugada de este martes una «fase superior del Plan Independencia 200» en medio de las tensiones con Estados Unidos.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que esta operación está destinada a la «optimización del comando, control y comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la defensa integral de la nación».

¿Vas a comprar o vender? Así se cotizó el dólar este 14Sep
EN FOTOS | «Las estaciones de servicio están colapsadas»: El país está estancado en una cola por gasolina
María Corina conversó con enviado especial de Trump: «Estuve al tanto de esta visita antes de que ocurriera»

«Esta nueva dimensión de la Puesta en Completo Apresto Operacional, comporta el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas; unidades militares; milicia bolivariana; órganos de seguridad ciudadana y los comandos para la defensa integral en todo el espectro del espacio geográfico nacional», indicó.

Asimismo, sostuvo que desarrollarán diversas tareas para asegurar la «integración de los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales».

EL DESPLIEGUE DE LA FANB EN EL PAÍS 

De igual manera, Padrino López acotó que se activarán completamente los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los estados. Esto «a fin de llevar a cabo las coordinaciones interinstitucionales y populares necesarias para garantizar el soporte multisectorial que requiere la movilización nacional», comentó.

«La Fanb se encuentra más fortalecida que nunca en su unidad, cohesión moral y equipamiento, para junto al pueblo venezolano preservar a toda costa los sagrados intereses del país, como lo son su libertad, soberanía, independencia, estabilidad y paz», expresó el ministro.

Asimismo, aseguró que continuarán «fomentando la voluntad de lucha y espíritu combativo, para defender sin vacilación la integridad territorial de la patria».

