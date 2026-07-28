Familiares de presos políticos cumplieron 200 días en vigilia, esto exigieron a las autoridades

Familiares de presos políticos cumplieron 200 días pidiendo la libertad plena de sus seres queridos en el país.

Así lo informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) al asegurar que este lunes se realizó la vigilia número 200 «como respuesta humanitaria para todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos como respuesta humanitaria».

«La jornada marcó más de seis meses de presencia sostenida frente a los centros de detención, en una de las acciones de protesta pacífica más prolongadas impulsadas por familiares de presos políticos en Venezuela», señaló el organismo.

200 DÍAS | Familias cumplen 200 días cuidando vidas y exigiendo libertad Madres y familiares de presos políticos realizaron este lunes 27 de julio la vigilia número 200 para exigir la libertad plena e inmediata como respuesta humanitaria para todas las personas detenidas… pic.twitter.com/bYn8XAksG8 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) July 28, 2026

Durante este tiempo, el Clipp sostuvo que las familias han denunciado aislamiento, tortura, incomunicación, falta de atención médica. Así como condiciones inseguras de reclusión y riesgos para la vida e integridad de sus seres queridos.

En ese sentido, reiteraron sus exigencias: «la libertad inmediata de todos los presos políticos como respuesta humanitaria; la protección de su vida. Salud e integridad; la evaluación técnica independiente de los centros de detención, con acceso de organismos internacionales. Y verdad, justicia y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos».

Como parte de la acción, encendieron velas para formar el número 200 y exhibieron mensajes con el lema «200 días cuidando vidas, exigiendo libertad». Esto en reconocimiento a la constancia de las madres y familiares que han mantenido esta vigilia.

Tras los terremotos, las familias insistieron en que la crisis no comenzó con la emergencia, pero sí se agravaron los riesgos que enfrentan quienes permanecen bajo custodia del Estado.

«Por ello, sostuvieron que la libertad inmediata debe ser una medida concreta para proteger sus vidas. La libertad también salva vidas», apuntó el Clipp.