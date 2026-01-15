Familiares de Alfredo Márquez pidieron que sea liberado, sufrió una «crisis hipertensiva severa»

Familiares de Alfredo Márquez pidieron a las autoridades venezolanas que liberen al hombre de 63 años de edad, quien fue privado de su libertad el pasado 12 de enero de 2026 por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Valera, estado Trujillo.

En ese sentido, indicaron que actualmente Alfredo se encuentra recluido en la sede de la PNB en el sector La Floresta en Valera y tendría un «estado de salud crítico».

«Al momento de su detención, nuestro familiar presentó una crisis hipertensiva severa. Situación que pone en riesgo su vida dada su edad que lo coloca en condición de vulnerabilidad. Su permanencia en un centro de reclusión, sin los cuidados médicos y el entorno adecuado, agrava peligrosamente su condición física», señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, acotaron que Alfredo no ha cometido ningún delito, por lo que debería estar en libertad.

«Es un hombre de bien, con una conducta intachable, que no ha cometido ningún hecho punible que avale o justifique su aprehensión. Es un ciudadano comprometido con la democracia y no con la violencia. En virtud del proceso de paz y la liberación de detenidos que ustedes lideran dignamente, apelamos a su sentido de humanidad para que Alfredo pueda reencontrarse con nuestra familia.», manifestaron.

Ante esto, comentaron que confían que prevalecerá el respeto a los Derechos Humanos. Y «se otorgará la libertad inmediata a un hombre cuya detención carece de fundamento legal y pone en peligro su integridad física».

Vale recordar que en los últimos días se han confirmado las excarcelaciones de nuevos presos políticos tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez.

Incluso, Delcy Rodríguez anunció que desde diciembre han liberado a un total de 406 presos políticos.