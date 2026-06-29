Falleció el presidente del Metro de Caracas tras los terremotos en La Guaira

El Metro de Caracas confirmó la tarde de este lunes la muerte de su presidente Carlos Segundo Silva Amarista.

Aunque no detallaron las razones, de acuerdo a reportes en redes sociales, habría fallecido al desplomarse el edificio «La Jolla» en Caraballeda, estado La Guaira, tras los terremotos registrados el 24 de junio.

«Con profundo dolor, los trabajadores y trabajadoras de la C.A. Metro de Caracas, nos unimos al duelo que embarga a la familia Silva Amarista, por la partida física de nuestro querido presidente: Carlos Segundo Silva Amarista», indicó la compañía en redes.

Asimismo, recordó que su gestión estuvo marcada por «una entrega absoluta y un compromiso inquebrantable, trabajando incansablemente por el bienestar de los trabajadores y el servicio de la ciudad».

«Llevó la camiseta del Metro de Caracas con orgullo hasta el último momento. Nuestras más sentidas palabras de condolencias a su esposa Maritza, sus hijos, familiares, amigas y amigos, por tan irreparable pérdida», acotó la empresa de transporte.

Con profundo dolor, los trabajadores y trabajadoras de la C.A. Metro de Caracas, nos unimos al duelo que embarga a la familia Silva Amarista, por la partida física de nuestro querido Presidente: CARLOS SEGUNDO SILVA AMARISTA

Q.E.P.D Su gestión estuvo marcada por una entrega… pic.twitter.com/eVKLqtHIKd — Compañía Anónima Metro de Caracas (@metro_caracas) June 29, 2026

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que subió a 1.719 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio.

Destacó que 5.034 personas resultaron heridas, y hay 15.866 damnificados. Además, apuntó que hay 22.619 afectados en los hospitales y puntos de triaje.

Rodríguez agregó que 855 edificios resultaron afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 tuvieron colapso parcial o fueron intensamente afectados.