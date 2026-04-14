Venezuela

Falleció el periodista Germán Dam Vargas: «Fue una referencia informativa en la región»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) informó este martes sobre la muerte del periodista venezolano Germán Dam Vargas, reconocido por cubrir el conflicto social en el sur del país.

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Sin brindar mayores detalles sobre lo sucedido, el SNTP manifestó su pesar por la muerte de Dam. «Referente del periodismo en el estado Bolívar, su trabajo riguroso lo llevó al exilio. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas», acotó.

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«Fue un profesional comprometido con el ejercicio profesional en el estado Bolívar. Su trabajo, riguroso y valiente, lo convirtió en una referencia informativa en la región y, debido a amenazas por su labor, fue forzado al exilio», acotó el SNTP.


La inesperada muerte de Dam generó pesar dentro del gremio periodístico venezolano. Diversos medios de comunicación y trabajadores de prensa manifestaron su conmoción, a la vez que enviaron condolencias a los familiares.

El Correo del Caroní precisó que Dam murió en España, en donde estaba radicado tras partir al exilio. Este miércoles, 15 de abril, se llevará a cabo una misa en su honor en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto en Los Olivos, en Puerto Ordaz.

TRAYECTORIA DE DAM

El comunicador se desempeñó como reportero del medio regional Correo del Caroní durante varios años. De igual forma, trabajó como periodista independiente, cubriendo distintos hechos en el sur del país.

Dam se enfocó especialmente en la fuente de sucesos, minería y hechos vinculados al conducto social. Asimismo, cubrió la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas del estado Bolívar.

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Su trabajo periodístico ese desarrolló especialmente en el estado Bolívar. Además de dar cobertura a operativos de seguridad, también hizo denuncias de abusos de poder y brindó detalles sobre la dinámica en las zonas mineras del país.

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