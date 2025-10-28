Falleció el hermano del periodista Rory Branker mientras hacía gestiones para llevarle alimentos a su centro de detención

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que falleció el hermano del periodista venezolano Rory Branker, quien se encuentra detenido en el país, mientras hacía gestiones para llevarle alimentos al comunicador.

«En las últimas horas, se conoció que su hermano, Erman Branker, falleció de un infarto fulminante mientras realizaba gestiones para llevarle alimentos al centro de reclusión donde el comunicador permanece privado de libertad», indicó el organismo.

Asimismo, acotó que Erman era el único familiar que asistía a Rory. También cuidaba a su madre de 80 años.

«La situación agrava el drama humano que rodea a la familia Branker, mientras el periodista sigue bajo custodia del Estado venezolano y sin garantías procesales», señaló el comité en sus redes.

En ese sentido, exigieron su liberación inmediata y «el fin de la represión contra los comunicadores, activistas y ciudadanos que se atreven a hablar».

«El silencio nunca será una opción, porque callar ante la injusticia nos haría cómplices», apuntó.

#ATENCIÓN Hoy cuando Rory Branker cumple 250 días privado de libertad, sin acceso a una defensa legal y viviendo en la incertidumbre constante que pone en riesgo su integridad como persona y como ciudadano, su familia atraviesa un nuevo y profundo dolor: su único hermano, Erman… pic.twitter.com/4bHujEiHdn — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 27, 2025

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó el pasado 15 de septiembre que los familiares del periodista Rory Branker lograron verlo por primera vez desde su detención ocurrida en febrero de este año.

«Tras 206 días de desaparición forzada, confirman la ubicación de Rory Branker, detenido en los calabozos de la PNB de Boleíta (Zona 7), Caracas. Su familia pudo verlo por primera vez. Exigimos su libertad inmediata y un juicio justo. Su caso no puede ser olvidado”, escribió el CNP en su cuenta de X.