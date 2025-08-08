Falleció el exdiputado opositor Franco Casella: «Había sido diagnosticado con muerte cerebral»

Voluntad Popular informó este viernes el fallecimiento del exdiputado opositor Franco Casella tras permanecer varios días en terapia intensiva.

«Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro hermano y compañero de lucha, el diputado Franco Casella. Tras dolorosas horas en las que luchó por su vida en terapia intensiva, y luego de haber sido diagnosticado con muerte cerebral, hoy confirmamos, con el alma rota, que Franco ha partido», indicó el partido en un comunicado.

Asimismo, apuntó que durante estas «horas de angustia» circularon versiones confusas sobre su estado de salud.

«Decidimos actuar con responsabilidad y esperar a que su familia confirmara el desenlace. Lo hacemos ahora, con el respeto y el amor que Franco se merece», señaló.

LA MUERTE DE FRANCO CASELLA

Voluntad Popular sostuvo que Franco Casella fue un luchador incansable por los derechos humanos.

«Como parlamentario, como exiliado, como militante de Voluntad Popular, siempre estuvo del lado de las víctimas, de los perseguidos, de los que no tenían voz. Nunca se rindió, ni siquiera en el exilio, donde siguió alzando su voz por una Venezuela libre», expresó.

En ese sentido, la tolda política acotó que Franco Casella deja un ejemplo de dignidad, entrega y convicción.

«A su familia, a sus amigos y a todos quienes lo admiramos, les extendemos nuestra solidaridad y nuestro abrazo más sincero. Hoy despedimos a un patriota. Seguiremos tu lucha, Franco. Hasta la libertad», manifestó el partido opositor.

En septiembre de 2019, Casella informó que huyó de Venezuela tras abandonar la Embajada de México en Caracas donde estuvo en condición de resguardo desde mayo de ese mismo año. Esto después de que le fuese levantada su inmunidad parlamentaria por apoyar un fallido levantamiento militar.

EL MENSAJE DE EDMUNDO GONZÁLEZ

El líder opositor, Edmundo González Urrutia, lamentó la muerte de Franco Casella, diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015.

«Fue un hombre íntegro, firme en su lucha por la libertad de Venezuela. Llamó a su hija menor Libertad, y siempre lo recalcaba como un acto de convicción. Franco murió en el exilio, separado de sus hijas mayores, también forzadas al destierro», dijo.