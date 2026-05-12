Explotó un tramo de gaseoducto de PDVSA en Falcón, esto dicen las autoridades

La tarde de este 11 de mayo, una tubería de un tramo del gasoducto principal de PDVSA explotó en la población de Picache, municipio Urumaco, provocando a su vez una gran fuga de gas en el sector.

La nube blanca y el sonido del gas alarmó a las comunidades. Protección Civil informó sobre el desalojo de 63 familias de la zona las cuales resultaron afectadas indirectamente por este suceso.

Además, de las seis personas que evacuaron luego de que se encontraran en el área de mayor riesgo.

De igual forma, PDVSA Gas cerró preventivamente las válvulas de la estación 158 Llano Grande y en la estación 179 San Gregorio.

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A pesar de la magnitud de la situación, las autoridades no reportaron heridos o víctimas que lamentar.

El alcalde del municipio, Alejandro Castillo, explicó que hay que esperar entre 24 y 48 horas para que el gas que tiene la tubería salga por completo para empezar los trabajos de reparación.

El informe preliminar de Protección Civil indica que la tubería estaba sobrecargada y eso hizo que se produjera la explosión.

La tubería suministra de gas al Complejo Refinador de Paraguaná y atraviesa varios municipios desde el occidente hasta la península.