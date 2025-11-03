Expertos dicen que 2025 terminará con una inflación superior a 400%: «Lo lógico es esperar que también suba el dólar»

Pedro Palma, economista y socio director de Ecoanalítica, señaló este lunes que se espera que Venezuela cierre el año 2025 con una inflación superior a 400%.

«Según los estimados de Ecoanalítica, la inflación de septiembre está por encima del 20% y es muy probable que la de octubre, noviembre y diciembre se mantenga por encima del 20%. Eso nos daría una inflación superior al 400% para este año. Y lo lógico a esperar es que al subir la inflación también suba el precio del dólar», acotó.

Asimismo, reveló que a pesar de la desdolarización que se está viviendo en Venezuela, el bolívar se sigue devaluando por un tema de oferta y demanda, así como por consecuencia de la elevada inflación.

«La inflación ha venido en aumento. Hasta octubre de 2024 el gobierno ancló el tipo de cambio y se movía en torno a 36 y 37 bolívares por dólar. Eso lo hacía para evitar el encarecimiento de los productos que se importaban. El gobierno hizo esfuerzos en materia de recortes de gastos, puso un impuesto del 3% en las transacciones en dólares y esa desdolarización se hizo exitosamente. Bajó del 67% a comienzos de 2021 a 15% en abril de este año», dijo en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

Sin embargo, sostuvo que «eso todo el mundo sabía que era insostenible, porque era un precio artificial».

«Eso comenzó a reventar en octubre del año pasado cuando la cotización del BCV comenzó en un franco aumento. El BCV dejó de publicar cifras de inflación, pero ha subido de una forma muy importante», alertó.

Asimismo, advirtió que la situación sigue siendo poco alentadora para los últimos meses del año.