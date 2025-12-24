Alertaron sobre aumento de accidentes de tránsito en el país: «Hay más ingesta de alcohol, la gente anda apurada»

La fundadora y directora de Asotránsito, Lilian Romero, alertó sobre el incremento de accidentes de tránsito durante la temporada navideña.

«Viendo las cifras estoy un poco alarmada por el aumento de siniestros viales y, antes de diciembre, había más motorizados involucrados, pero ahora vemos transportes públicos, vehículos particulares, ciertamente en diciembre siempre se incrementan los accidentes de tránsito», precisó en entrevista a Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

«Quiero decirles que debemos tener más cuidado ahorita en esta época decembrina 2025. Hay más ingesta de alcohol, la gente anda apurada, quiere compartir con las personas, van de viaje, incluso de ciudad en ciudad, llevan maletas, están estresados y esto aumenta la siniestralidad diaria», advirtió.

En este sentido, destacó que antes de diciembre los principales involucrados en accidentes eran los motorizados, pero ahora ha aumentado el número de víctimas en todo tipo de vehículo sin distinción.

«En diciembre están aumentando los siniestros viales. Las cifras reflejan que antes de noviembre había involucrados motorizados, es decir accidentes con dos o tres personas, pero cuando hay un siniestro vial en vehículos o transporte público, esa cifra aumenta porque son más personas en un solo vehículo», señaló.

Con respecto a los motorizados, explicó que las cifras se han mantenido y actualmente mueren “de 3 a 5 por día en Venezuela.

«Yo diría que es una pandemia silenciada y aceptada por todos», expresó.

No obstante, aclaró que hay países mucho peores en este ámbito. «Es muy grave lo que está pasando, ciertamente, comparado con otros países, aunque todavía no hemos llegado a una cifra alarmante como en Colombia y República Dominicana», apuntó.