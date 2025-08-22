¿Exministro Elías Jaua pasó a la clandestinidad? Lo que reveló Vladimir Villegas

El periodista Vladimir Villegas anunció este viernes que el exministro de Hugo Chávez, Elías Jaua, no está en la clandestinidad como circuló durante las últimas horas en las redes sociales.

«Hace minutos hablé con mi amigo Elías Jaua y desmiente que está en la clandestinidad, tal y como irresponsablemente pusieron a circular algunos periodistas desde el exterior», indicó en su cuenta en X (Twitter).

En ese sentido, Jaua ratificó su denuncia sobre «la creación de un clima favorable a una intervención militar en Venezuela» y agradece la declaración del ALBA-TCP al respecto.

«Como venezolano agradezco este gesto de hermandad de los países del ALBA, defendiendo la paz para nuestro pueblo y la soberanía del Estado venezolano», dijo.

Hace minutos hablé con mi amigo Elías Jaua y desmiente que está en la clandestinidad, tal y como irresponsablemente pusieron a circular algunos periodistas desde el exterior. Me ratificó lo que dijo en un texto que puso a circular entre allegados, en el cual denuncia la creación… pic.twitter.com/i1e1mosUnv — Vladimir Villegas TV ▶️ (@Vladivillegastv) August 22, 2025

LO QUE DIJO ELÍAS JAUA

Elías Jaua apuntó que nada en el mundo puede justificar la amenaza de una agresión militar extranjera contra Venezuela.

«Reitero mi posición de que las diferencias, contradicciones y antagonismos que tenemos entre venezolanos y venezolanas debemos resolverlas nosotros, con una regulación democrática del conflicto, en paz y ejerciendo la política como virtud», manifestó Jaua.

A su juicio, se está viviendo «horas de guerra psicológica», por lo que «debemos anteponer la tranquilidad del pueblo a cualquier posicionamiento ideológico, político o avieso interés».

En ese orden de ideas, resaltó que ha tenido comunicación reciente con Nicolás Maduro sobre esta coyuntura.

«La patria está primero. Viva Venezuela», comentó.