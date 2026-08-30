Exigirán certificado de vivienda colapsada para solicitar crédito de «Venezuela Renace»: Así puede tramitarse

La Comisión de Habitabilidad detalló cómo es el procedimiento para tramitar el certificado de vivienda colapsada, a dos meses del doble terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el cual es vital para poder solicitar el crédito hipotecario de «Venezuela Renace».

El organismo confirmó en sus redes sociales que dicho comprobante constituye un requisito indispensable para solicitar el crédito social subsidiado del programa gubernamental.

Los ciudadanos deben ingresar al sitio web habitable.gob.ve y consultar las edificaciones inspeccionadas filtrando por estado, municipio y parroquia. Posteriormente, seleccionan la opción «Ver certificado» para descargar e imprimir el documento.

En caso de que el inmueble no figure en la base de datos, el usuario debe pulsar la opción «Reportar mi edificación», completar los campos requeridos y enviar la solicitud.

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CRÉDITO ANUNCIADO POR DELCY RODRÍGUEZ

Estas gestiones forman parte del paquete de medidas legales y financieras anunciado el 28 de julio por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para atender a los damnificados.

Entre las iniciativas destaca una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para crear una jurisdicción especial encargada de resolver conflictos civiles y de propiedad horizontal derivados del sismo.

Asimismo, la banca pública y privada quedó habilitada para otorgar créditos de compra en el mercado secundario a las familias que perdieron su vivienda principal, con respaldo directo del Fondo Venezuela Renace.

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, precisó que los financiamientos cubrirán entre el 50 % y el 80 % del costo del inmueble.

Para propiedades de hasta 70.000 dólares, el Fondo Venezuela Renace subsidiará el 80 % del valor total, mientras que el beneficiario pagará el 20 % restante mediante un crédito a 25 años.

Si la vivienda cuesta entre 70.000 y 100.000 dólares, el fondo estatal cubrirá el 50 % de la propiedad y el comprador asumirá la mitad restante bajo el mismo plazo de financiamiento de 25 años.