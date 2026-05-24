«Exceso de velocidad» fue la causa del 60% de accidentes en vías del país durante abril, alertó ONG

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó un total de 327 accidentes de tránsito en todo el territorio nacional durante el mes de abril. En este monitoreo técnico, la ONG determinó que “las conductas de riesgo de los conductores provocaron casi la totalidad” de los accidentes, por lo que quedaron en un plano secundario los imprevistos mecánicos o los factores ambientales.

Rosibel González, coordinadora del Observatorio, señaló la necesidad de reforzar la prevención en las autopistas y avenidas del país.

«El comportamiento de los conductores en la vía consolidó la tendencia de la siniestralidad durante el mes de abril. El factor humano, con 255 casos específicos, operó como el detonante principal de los hechos viales» dijo.

Agregó que “el exceso de velocidad lideró las estadísticas con un abrumador 63,86%, traduciéndose en 205 siniestros. A esto le siguió la impericia con el 13,40% y el consumo de bebidas alcohólicas con el 2,18%. Las cifras demuestran que la prudencia y el respeto a los límites legales deben ser la prioridad de todos los usuarios en las calles», afirmó González.

JÓVENES SOBRE RUEDAS

El análisis arrojó que las motocicletas representan la principal causa de los accidentes. De las 481 vehículos involucrados en los siniestros registrados en abril, los de dos ruedas acapararon el 54,05% de los casos, seguidas por los automóviles particulares con un 25,78% y las camionetas con un 8,52%, según detalla el reporte.

Esta preeminencia de las motos impactó directamente en las características demográficas de los afectados, concentrando las incidencias en los sectores más jóvenes de la población.

«La mayor cantidad de lesionados y fallecidos durante abril se ubicó en la población en edad productiva y académica. Casi seis de cada diez afectados tenían entre 15 y 34 años de edad, situándose el pico de mayor incidencia estrictamente entre los 20 y los 29 años. Las motocicletas representan más de la mitad de toda la flota involucrada. Al perder adherencia o estabilidad por circular a altas velocidades, el vehículo desliza de inmediato. Esto explica por qué el derrape y la colisión simple constituyen las dinámicas más comunes del mes», precisó González.

LA MUTACIÓN DEL FIN DE SEMANA

El informe del Observatorio detectó una variación en las dinámicas de los siniestros dependiendo del calendario. Mientras que los días laborales (de lunes a jueves) acumularon el 57,19% de los casos, debido al flujo vehicular rutinario y las horas de actividad comercial; durante los fines de semana se experimentó una mayor concentración de eventos por jornada.

De viernes a domingo ocurrieron 140 accidentes. Aunque abarcó un período de menos días, la densidad temporal elevó el promedio a casi 47 siniestros diarios, caracterizados por pérdidas de control y choques contra estructuras fijas.

«El patrón del fin de semana mostró una dinámica distinta con respecto a la rutina laboral. Entre lunes y jueves el flujo se concentró durante el día, específicamente en las mañanas y tardes de las avenidas, impulsado por la prisa urbana. Sin embargo, los días de descanso activaron el repunte nocturno y de la madrugada. Los choques con objetos fijos y los vuelcos aumentaron en volumen. Las vías más despejadas propiciaron velocidades más altas que, combinadas con las actividades de esparcimiento, generaron un incremento de los siniestros en los caminos vecinales durante los días de asueto», advirtió González.