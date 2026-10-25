Excarcelaron bajo medida humanitaria al ingeniero José Ángel Rengifo tras nueve años detenido por el caso Paramacay

El ingeniero José Ángel Rengifo, procesado por el caso Paramacay, quedó en libertad este sábado 24 de octubre tras recibir una medida humanitaria por su grave estado de salud, indicó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

La organización defensora de derechos humanos celebró la resolución en sus redes sociales, aunque advirtió sobre la urgencia que atraviesan otros detenidos en situaciones médicas críticas. «La salud no puede esperar, muchos presos políticos civiles y militares se encuentran delicados y ameritan cuidados especiales», manifestó la entidad a través de un comunicado.

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La medida llegó luego del progresivo deterioro físico que sufrió el ingeniero durante nueve años bajo custodia de las autoridades. Familiares y activistas advirtieron desde el pasado mes de agosto que la vida de Rengifo corría un peligro inminente.

Durante una audiencia de apelación en esa misma fecha, el procesado sufrió un colapso de salud debido a una crisis urinaria severa derivada de un problema prostático. Las autoridades tuvieron que trasladarlo de emergencia a un centro médico para recibir atención inmediata.

#Atencion Fue excarcelado por medida humanitaria el Ing. José Ángel Rengifo, quien fuera acusado por el caso Paramacay. La salud no puede esperar, muchos presos políticos civiles y militares se encuentran delicados y que ameritan cuidados especiales. #LiberenALosPresosPoliticos https://t.co/LLf7FMAH7C — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 24, 2026

CASO PARAMACAY

José Ángel Rengifo permanecía imputado por la incursión armada contra el Fuerte Paramacay, ocurrida la madrugada del 6 de agosto de 2017 en Valencia, estado Carabobo.

Aquel asalto, denominado por sus ejecutores como la «Operación David», estuvo comandado por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott junto a una veintena de hombres. El grupo buscaba sustraer armamento de alta potencia para impulsar un movimiento de resistencia contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El enfrentamiento dentro de la instalación militar dejó dos personas muertas y varios heridos. Aunque Caguaripano y varios acompañantes huyeron inicialmente con parte del parque de armas, los organismos de seguridad los arrestaron días después en Caracas.

Desde aquel momento, las autoridades imputaron a los involucrados por traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos militares y ataque al centinela. Tras más de ocho años de juicio, el proceso genera graves consecuencias en la salud de los privados de libertad