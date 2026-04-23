Excarcelaron al coronel Gámez Bustamante, fue detenido en 2012 por acusaciones de magnicidio

El preso político José de Jesús Gámez Bustamante, coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue excarcelado este jueves tras pasar más de una década tras las rejas, de acuerdo al Foro Penal.

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, informó en sus redes sociales sobre la medida que benefició a Gámez. «Ha sido excarcelado tras 11 años privado de libertad sin juicio», indicó.

«Se encuentra muy enfermo. Estaba recluido en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico», detalló Romero en su cuenta de X (Twitter). Se desconoce si Gámez recibió libertad plena o fue excarcelado con medidas cautelares.

EL CASO DE GÁMEZ

El coronel fue detenido por primera vez en 2012, cuando el gobierno de Hugo Chávez lo acusó de un intento de magnicidio. Poco después, Gámez recibió una medida de casa por cárcel por su estado de salud.

Para 2015, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Gámez de «planificar saqueos para desestabilizar el país». También lo señalaron por presuntos incendios en la red de supermercados Estatales Mercal, Pdval y Abastos Bicentenarios en el estado Miranda.

Desde entonces, Gámez ha permanecido privado de libertad en la cárcel de San Juan de los Morros. En 2024, fue trasladado a la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, en Caracas, con un delicado estado de salud.

Aunque fue regresado al estado Guárico, permaneció en privado de libertad y sin un juicio. A principio de esta semana, el movimiento Libertas alertó de que «su estado de salud es crítico y ha sido calificado como una emergencia humanitaria».

De acuerdo a Libertas, Gámez sufrió accidentes cerebrovasculares durante su reclusión, los cuales le dejaron severas secuelas. A esto se sumó una cardiopatía severa, parálisis parcial, tuberculosis pleural y ceguera total.

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Aunque su primera detención se remonta hasta 2012, Gámez no había pasado por un juicio y, según denuncias, se violó del debido proceso. Asimismo, el coronel no habría obtenido atención médica adecuada.

Gámez se suma a los cientos de presos políticos que han sido excarcelados, mientras que miles han recibido libertad plena. Sin embargo, Foro Penal indica que más de 400 personas permanecen encarceladas por motivos políticos.