Excarcelaron a tres policías metropolitanos que llevaban más de 20 años tras las rejas por sucesos de abril de 2002

Los presos políticos Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, los tres funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) que llevaban más de dos décadas tras las rejas, fueron excarcelados en la noche de martes, según la ONG Realidad Helicoide.

El organismo defensor de derechos humanos informó en sus redes sociales sobre la excarcelación de los funcionarios. Se trataba de los últimos tres agentes de la PM que estaban privados de libertad por los hechos de abril de 2002.

«Sin embargo, la cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», detalló Realidad Helicoide en su cuenta de X (Twitter).

El partido político Voluntad Popular (VP) celebró la excarcelación de los funcionarios tras «20 años de injusta prisión». «Fueron los primeros presos políticos bajo el mando de Hugo Chávez», indicó la tolda naranja.

Foro Penal también confirmó en sus redes sociales sobre la excarcelación de los policías. Además, indicó que estuvieron «injustamente privados de libertad desde el 19 de abril de 2003» y subrayó que «nunca debieron estar tras las rejas».

#19My Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos, presos políticos: LUIS MOLINA, ERASMO BOLÍVAR y HÉCTOR ROVAIN, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003.

Nunca debieron estar tras las rejas!#LiberenATodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/UPVG1V7fr3 — Foro Penal (@ForoPenal) May 20, 2026



Rovaín, Bolívar y Medina estaban encarcelados en el Centro Penitenciario Fénix, estado Lara. Los tres fueron acusados del tiroteo de Puente Llaguno, en el marco del golpe de Estado de abril de 2002, y sentenciados a 30 años de cárcel.

SE ESPERAN MÁS EXCARCELACIONES

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, adelantó más temprano que se iban a liberar 300 presos políticos esta semana. Mencionó específicamente el caso de los tres agentes, considerados los presos políticos más antiguos del país.

«En total 300 personas con personas mayores de 70 años, mujeres embarazas o lactantes y personas con problemas de salud», explicó Rodríguez, quien precisó que las excarcelaciones se darán «más allá de la Ley de Amnistía».

De acuerdo a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, todavía hay 654 presos políticos en Venezuela. Más de la mitad son integrantes de la sociedad civil, pero hay más de 200 funcionarios de seguridad del Estado.