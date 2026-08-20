Excarcelaron a tres militares acusados de «traición a la patria», estaban vinculados a la operación «Brazalete Blanco»

(EFE).- Tres militares venezolanos acusados en 2024 de «traición a la patria» y vinculados a un supuesto plan para asesinar al entonces presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, fueron excarcelados este miércoles, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

Los tres -dos hombres y una mujer- se encontraban recluidos por razones políticas en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda (norte), cerca de Caracas, señaló la ONG en la red social X.

«Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse», expresó la organización no gubernamental.

EXCARCELACIONES | Tres personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas de Ramo Verde Este #19Ago fueron excarcelados Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica de Montesinos, vinculados a la denominada causa… pic.twitter.com/F6s6dr2ySx — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 20, 2026

LAS LIBERACIONES

Se trata de Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos, quienes fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros treinta militares vinculados también a supuestas «acciones criminales y terroristas» contra el Gobierno y el ahora depuesto mandatario, hoy detenido en EE.UU.

Los tres salen de prisión luego de que el pasado viernes el Gobierno informara de 131 excarcelaciones, en medio de un proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición que culminó su primer ciclo hace una semana.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizaba hasta este miércoles 105 excarcelaciones. Por lo que exigió «procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos».

A su juicio, «solo se necesita voluntad política» y «nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas», según su propio conteo.

PRESOS POLÍTICOS

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes. Aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos. Una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.

EFE