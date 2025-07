Excarcelaron a Merlys Oropeza, la joven que fue condenada por un estado de WhatsApp contra jefa del Consejo Comunal

La dirigente política, María Carvajal, informó que fue liberada Merlys Oropeza, la joven que fue condenada por el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín a 10 años de prisión por escribir un estado de WhatsApp en contra de la jefe del Consejo Comunal en el marco de las elecciones del pasado 28 de julio.

«Fue excarcelada Merlys Oropeza. Gracias a Dios y a todos los que hicieron posible estas excarcelaciones de gente inocente que jamás debieron estar lejos de su casa», indicó.

Asimismo, Carvajal acotó que espera que las conversaciones continúen y que «reine la sindéresis, y sean liberados todos».

La detención de Merlys Oropeza ocurrió el 9 de agosto de 2024, y desde entonces cambió su vida por completo.

Según el medio NTN24, a Oropeza la detuvieron por subir el siguiente mensaje a su estado de WhatsApp: «Estas son las palabras de la jefe del Clap de Las Carolinas, calle 4, que triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro para sus hijos».

LA EMOTIVA CARTA DE MERLYS OROPEZA A SUS PADRES

Tras conocer la sentencia, Merlys Oropeza le envió una desoladora carta a sus padres en las que les confesaba ya no tener esperanzas:

«Mami y Papi: Con mucha nostalgia y tristeza les escribo esta carta, porque siento que todo lo que diga no alcanzará a reparar el daño que les he hecho pasar. Estoy aquí, en este lugar oscuro, encerrada no solo en cuatro paredes, sino por el peso de mi culpa y mi tristeza, y aunque intento encontrar sentido, la verdad no lo consigo. Ya no me quedan ganas de seguir.

He estado dándole vueltas a todo desde que caí en esto. Cada segundo me golpea la conciencia, y en cada uno de esos golpes están ustedes: sus rostros, su dolor, sus noches sin dormir, su decepción, y eso es lo que me destroza. Saber que ustedes me dieron todo, que me amaron incluso cuando no lo merecía. Son quienes más han sufrido por mis errores. No sé si alguna vez voy a poder perdonarme. Me siento como un peso en sus vidas, una carga. He hecho todo mal. ¡Todo! Y lo que más me duele es que arrastré su amor a mí a este infierno.

Estoy rota, mamá. Estoy vacía, papá. Ya no me quedan fuerzas para levantarme cada mañana entre estas paredes, sabiendo que lo único que he hecho es fallarles. No encuentro razones para seguir viviendo, porque siento que les quité demasiado. Cada lágrima suya es por mi culpa. Que cada día que estoy aquí, ustedes también lo viven como una condena.

No quiero que me vengan a ver con esa tristeza en los ojos. No quiero que me sigan esperando con esperanzas, cuando yo misma me he rendido. Solo quiero pedirles perdón por haber arruinado mi vida y la de ustedes con ella. Perdón por todo lo que les hice pasar, por todo lo que han tenido que aguantar por mí, sin alegría, por mi causa. Ustedes merecen paz, merecen una hija que les devuelva el amor que les ha sobrado. Y yo ya no sé si tenga fuerza para ser esa hija. Ya no sé si tenga fuerza para seguir respirando», expresó Merlys Oropeza.