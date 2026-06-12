Excarcelaron a la joven Aranza Hernández, estuvo 7 meses tras las rejas «por ser hermana de un militar disidente»

Las autoridades excarcelaron este viernes a la joven Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, hermana de un militar disidente, según informó la ONG Realidad Helicoide.

Hernández llevaba detenida desde finales de noviembre de 2025. Es la hermana de Samantha Hernández, una adolescente de 16 años que también fue arrestada el año pasado y excarcelada hace unas pocas semanas.

Realidad Helicoide confirmó en sus redes sociales sobre las excarcelaciones de las presas políticas Hernández y Ana Zoris. «La cifra de presos políticos asciende a las 400 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres», indicó la ONG.

#URGENTE | Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación de: Aranza Hernández

Ana Zoris Sin embargo, la cifra de presos políticos asciende a las 400 personas. Nuestra exigencia de libertad no cesará hasta que todos sean libres.#LibertadParaTodos#QueSeanTodos pic.twitter.com/SUi6wRrYQI — Realidad Helicoide (@RHelicoide) June 12, 2026



Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también celebró la excarcelación de Hernández. «Joven secuestrada por el régimen por la aplicación del método Sippenhaft (castigar a familiares de una persona)», agregó.

«Han sido meses de sufrimiento para toda una familia que aún, es víctima del régimen; Todavía, su tío Henry Castillo sigue preso. Seguimos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos», aseveró el Comité.

EL CASO DE HERNÁNDEZ

Herández fue detenida por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). De acuerdo a reportes extraoficiales, los funcionarios estaban vestidos de civil y ejecutaron el procedimiento sin una orden de aprehensión.

Las autoridades acusaron a Aranza Hernández de estar involucrada en un supuesto plan terrorista en Caracas, conocido como caso Plaza Venezuela. Su hermana de 16 años fue involucrada en el mismo proceso.

Hernández permaneció desaparecida hasta enero, cuando se comunicó con su familia desde los sótanos de la Dgcim. Luego fue trasladada a la prisión para mujeres Las Crisálidas, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

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Organizaciones de derechos humanos denuncian que Hernández y el resto de sus seres queridos fueron detenidos por sus vínculos familiares con el primer teniente disidente Cristhian Hernández, actualmente en el exilio.

Cientos de personas han sido excarceladas o liberadas en los últimos meses, en el marco de un proceso de amnistía. No obstante, estimaciones independientes indican que todavía hay entre 389 y 565 presos políticos en Venezuela.