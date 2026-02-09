Excarcelaron a Freddy Superlano tras 18 meses detenido, así fue el emotivo reencuentro con su familia

El dirigente opositor, Freddy Superlano, quedó en libertad y pudo reencontrarse con su familia luego de 18 meses privado de libertad por motivos políticos.

«Podemos confirmar que nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano ha sido excarcelado. Esto acaba con un año y ocho meses de injusticia contra él, su familia y todos quienes lo queremos. Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. ¡Bienvenido a la libertad!», acotó la organización política.

Asimismo, compartieron la publicación con un video del emotivo momento en el que Superlano se reencontró con su esposa e hijas, con quienes se dio un emotivo abrazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Voluntad Popular (@voluntadpopular)

La detención de Superlano ocurrió el 30 de julio de 2024 luego de convertirse en uno de los principales aliados de María Corina Machado en su lucha por una transición democrática en Venezuela. Desde entonces, su esposa Auroa Silva denunció que lo mantuvieron asilado durante la mayor parte de ese tiempo.

En otra publicación, la organización política celebró la liberación. «Tus hermanos de Voluntad Popular te recibimos con los brazos abiertos y con profundo orgullo, Freddy. Desde tu natal Barinas que te espera y desde cada rincón de tu amada Venezuela, nunca dejamos de luchar por tu libertad, nunca dejamos de alzar la voz, nunca dejamos de creer que este día llegaría».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Voluntad Popular (@voluntadpopular)

«Freddy, tu fortaleza y dignidad nos inspiran. Tu libertad es una victoria de la verdad frente a la injusticia, y una prueba de que la lucha vale la pena», asentó.

«Cuando recuperemos plenamente la democracia en Venezuela, habrá justicia por todo lo que sufriste, habrá reparación para ti y tu familia, y habrá memoria histórica para que estos abusos no se repitan jamás», concluyó.