Por esquizofrenia e intento de suicidio: Los dos presos políticos excarcelados en las últimas horas

El gobierno de Nicolás Maduro excarceló este domingo, a dos presos políticos encerrados en el marco de las protestas postelectorales, quienes sufrían de severos problemas mentales.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos identificó a los jóvenes como Cristian Albornoz y Carlos Valecillos. Ambos estuvieron presos desde julio de 2024 por su pensamiento político.

«Sus familiares informaron que, luego de constantes denuncias y una larga espera, ambos recibieron boleta de excarcelación. Su liberación es el resultado de la lucha incansable de sus allegados, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que exigieron justicia», precisó la ONG.

Albornoz y Valecillos, enfrentaron cargos por supuestos actos de terrorismo e incitación al odio, lo que en Venezuela conlleva varios años de prisión. No obstante, a pesar de su inocencia permanecieron en prisión durante siete meses

«Cristian Albornoz, detenido en julio de 2024, había sido diagnosticado con esquizofrenia antes de su arresto. Necesitaba tratamiento psiquiátrico, pero en prisión no recibió los cuidados adecuados, lo que agravó su estado. Su familia denunció reiteradamente la negligencia médica y exigió su excarcelación por razones humanitarias», denunció la ONG.

Por su parte, Carlos Valecillos desarrolló una depresión severa en prisión, que lo llevó a intentar suicidarse en diciembre de 2024. «Fue hospitalizado 17 días, pero luego lo regresaron a la cárcel sin garantizarle el tratamiento adecuado. Sus familiares denunciaron aislamiento, alimentación inadecuada y falta de atención médica».

EXCARCELADOS | La tarde de este domingo #2Mar, Cristian Albornoz y Carlos Valecillos, dos jóvenes presos políticos en #Venezuela, fueron finalmente excarcelados tras haber estado detenidos desde las protestas poselectorales de 2024.

Estas liberaciones formaron parte de un lote de 100 personas excarceladas, quienes a pesar de no haber cometido ningún delito pasaron siete meses privados de libertad en Tocorón. La ONG precisó que otras 300 familias están esperando la libertad de sus presos políticos que se encuentran en dicho recinto penitenciario en Aragua.

«Las autoridades afirman que tienen previsto continuar con las liberaciones a partir del próximo miércoles, aunque sin detalles sobre cuántos serán liberados», continuó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

No obstante, denunciaron que los excarcelados siguen sometidos ante las presiones de organismos del Estado. «Han obligado a los excarcelados a no hablar con la prensa sobre la crueldad sufrida en prisión durante los últimos días. Les han advertido que, de hacerlo, se paralizaría el proceso de excarcelaciones, dejando tras las rejas a quienes aún no han salido».

«En un acto de chantaje y manipulación, responsabilizan a los propios excarcelados por la injusticia del sistema penitenciario, generando un ambiente de silencio forzado y represión incluso después de su liberación. Aunque la liberación de Albornoz, Valecillos y otros detenidos es un avance, la lucha continúa. Las víctimas, activistas y organizaciones de derechos humanos seguimos exigiendo la libertad plena de todos los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela», concluyó la ONG.