Excarcelaron a cinco militares que estaban recluidos en Ramo Verde: ¿Quiénes son y con cuáles casos están relacionados?

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, junto a otras organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación de los presos políticos en Venezuela, informó este martes, 18 de agosto, la excarcelación de cinco militares que permanecían recluidos en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda.

Según el reporte de la organización en redes sociales, los beneficiados son el mayor César Alejandro Girón Contreras, el sargento mayor de tercera Johandri Alberto Aguilar Leal, el sargento primero Jhorman Enrique Jiménez, el sargento segundo Jhonson Enrique García y el sargento segundo Edwin José Noguera.

Los cinco habrían sido excarcelados bajo medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad, que incluyen presentación periódica ante los tribunales, prohibición de salir del país y prohibición de ofrecer declaraciones públicas a medios de comunicación.

La excarcelación, sin embargo, no implica el cierre de las causas penales, por lo que los procesos judiciales continúan en curso.

CASO GIRÓN CONTRERAS

El caso más documentado del grupo es el del mayor Girón Contreras, detenido el 13 de abril de 2025 junto a su pareja, la sargento Milagros Katherin Molina Ceballos, en un operativo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su vivienda de Santa Rita, Maracay, estado Aragua.

Según familiares y fuentes cercanas al expediente, se le vinculó a la deserción del sargento Julio Ramírez. Se trata del esposo de una hermana de su pareja, y acusado de traición a la patria, instigación a la rebelión y desobediencia, sin que se presentaran pruebas que lo relacionaran directamente con las actividades atribuidas a Ramírez.

Durante su reclusión, que se extendió por aproximadamente un año y tres meses, ocurrió un hecho que marcó el caso. Molina, quien estaba embarazada al momento de su detención, dio a luz a su hijo Jesús Emmanuel dentro de Ramo Verde en octubre de 2025.

Ella y el bebé fueron excarcelados en marzo. Mientras que Girón permaneció detenido hasta este martes, cuando finalmente recuperó su libertad bajo las medidas cautelares impuestas.

Respecto a los otros cuatro excarcelados, hasta el momento no se han difundido ampliamente los detalles específicos de sus expedientes. Organizaciones de derechos humanos señalan que, al igual que muchos otros suboficiales recluidos en Ramo Verde, suelen estar vinculados a causas por presunta desobediencia, conspiración o delitos menores dentro de la jurisdicción militar, un patrón que estas organizaciones califican como de carácter político.

#AHORA | Excarcelan a 5 militares presos políticos, quienes se encontraban recluidos en Ramo Verde, este 18Ago, ellos son: 1. Mayor César Girón

2. SM3 Johandri Aguilar

3._ S1. Jhorman Jiménez

4._ S2. Jhonson García

5._ S2. Edwin Noguera — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 18, 2026

PRESOS POLÍTICOS EXCARCELADOS

En tanto, Foro Penal confirmó este lunes que 81 personas consideradas presas políticas fueron excarceladas desde el inicio del proceso anunciado por las autoridades venezolanas el pasado 14 de agosto.

La cifra la suministró Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, quien explicó que el equipo continúa verificando cada caso antes de incorporarlo al registro de excarcelaciones.

«A esta hora del día de hoy continúa el proceso de verificación de excarcelaciones iniciado el 14/08/26. Hasta este momento en el Foro Penal hemos verificado y confirmado 81 excarcelaciones. Seguimos», señaló Himiob a través de su cuenta en X.