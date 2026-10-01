Exalcalde opositor Carlos García arribó al país en un vuelo de deportación de EEUU, había escapado tras condena del TSJ

El exalcalde opositor del municipio Libertador del estado Mérida, Carlos García, arribó este miércoles al país en un vuelo de deportación proveniente de los Estados Unidos.

García llegó en un vuelo con otros 352 venezolanos deportados. «En Barcelona, Anzoátegui, aterrizaron los vuelos 174 y 175 de la Gran Misión Vuelta a la Patria desde EEUU, y como siempre cumpliendo con todos los protocolos de protección integral, estamos atendiéndolos hasta llevarlos a sus casas», indicó el presidente de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado.

En el video compartido por el dirigente oficialista se puede ver a García saludándolo y luego sentado mientras conversa con un funcionario.

Cabe recordar que el dirigente permaneció más de ocho meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de su repatriación.

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Su detención ocurrió el 23 de enero cuando los agentes del ICE lo privaron de libertad en Cincinnati. Su esposa, Gaby Duarte, había denunciado que el arresto se realizó aún cuando García contaba con asilo y permiso de trabajo vigente hasta 2030.

En esta línea María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia (PJ), había advertido sobre los riesgos que enfrentaría el dirigente al ser deportado a Venezuela. «Es un ciudadano trabajador, ejemplar, sin récord criminal, padre de familia», expresó.

García ganó las elecciones en el municipio Libertador de Mérida en 2013. No obstante, el gobierno lo destituyó de su cargo y lo condenó a 15 meses de cárcel en 2017 por negarse a reprimir las manifestaciones ciudadanas contra el gobierno en la ciudad. Sin embargo, logró salir del país.