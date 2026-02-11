Venezuela

Estudiantes llaman a protestar este 12Feb en todo el país por los presos políticos, estos son los puntos de concentración

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Este jueves, 12 de febrero, se llevará a cabo una concentración con motivo del Día de la Juventud en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

«Invitamos a todos los venezolanos a la Universidad Central de Venezuela (UCV), específicamente a la Federación de Centros Universitarios para concentrarnos. A las 10 de la mañana nos encontramos todos», indicó Rosa Cucunuba, vicepresidenta del FCU-UCV durante una transmisión de Venevisión.

«La universidad siempre le ha abierto las puertas al país y este día no va a ser la excepción», añadió.

Los jóvenes saldrán con la consigna «¡Salimos todos hasta que salgan todos!» con la que exigirán la liberación de los presos políticos, así como la transición democrática de Venezuela.

TODA VENEZUELA A LAS CALLES 

Las concentraciones por el Día de la Juventud se llevarán a cabo en toda Venezuela. En Apure iniciará a las 9:30 a.m. en la Iglesia Nuestra Señora del Valle. Mientras, en Aragua comenzará a las 9:00 a.m. en la UPEL – Campus Maracay. En Barinas la concentración será en la Redoma de Punto Fresco desde las 9:00 a.m.

A continuación la lista del resto de puntos de concentración en todo el país:

8:00 a.m.
* Bolívar (Caroní): Plaza Monumental.

9:00 a.m.
* Aragua: UPEL.
* Carabobo: Av. Rojas Queipo, Valencia.
* Lara: Plaza José Macario Yépez.
* Monagas: Entrada de la UDO, Los Guaritos.
* Monagas: Frente de la UDO.
* Sucre: Redoma La Copita.
* Táchira: Universidad de Los Andes.
* Trujillo: Plaza Sucre de Valera.

9:30 a.m.
* Apure: Iglesia Nuestra Señora del Valle, sector Centro Valle, calle Queseras del Medio.
* Guárico: Parque Sucre, Altagracia de Orituco.

(Guárico – lugares reservados sin hora: Valle de la Pascua, San Juan de los Morros, Calabozo, Chaguaramas.)

10:00 a.m. 
* Caracas y Miranda: FCU-UCV.
* Bolívar (Piar): Frente Farmatodo.
* Cojedes: Plaza Bolívar de Tinaquillo.
* Mérida: Facultad de Medicina ULA.
* Nueva Esparta: Plaza de Armas, Pampatar.
* Nueva Esparta (Isla de Coche – Guanima).
* Zulia: Esquina del Tacón, calle 67 con Av. 15 Delicias.

10:30 a.m.
* Falcón: Iglesia San Francisco de Asís.

2:00 p.m.
* Yaracuy: Pasarela Yaritagua.

3:00 p.m.
* Portuguesa (Araure): Federación Venezolana de Maestros.

4:00 p.m.
* Barinas: Capilla El Carmen.
* Bolívar (Heres): Frente Iglesia La Milagrosa.

5:00 p.m.
* Portuguesa: Misa y oración, parroquia del municipio Sucre.

