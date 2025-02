«Estoy destrozada»: Actriz Rhoda Torres suplica a Maduro información de su hijo tras 100 días desaparecido

La actriz venezolana Rhoda Torres denunció que el miércoles se cumplieron 100 días de la desaparición de su hijo, Jonathan Guillermo Torres, quien fue detenido en octubre cuando ingresaba al estado Táchira desde Colombia.

Torres publicó en la noche del miércoles un video en su cuenta de Instagram, en donde pidió la liberación de su hijo. Además, ratificó que, desde su detección, las autoridades no le han dado información sobre su paradero.

«Después de 101 días no he recibido ni una llamada ni nada explicándome qué pasó con mi hijo. Yo estoy muerta en vida, es demasiado dolor… por favor ayúdenme. Que mi hijo me llame, díganme cómo está», agregó.

Torres aseguró que su hijo no estuvo involucrado en problemas y que es un «muchacho bueno» que regresó a Venezuela porque pasaba por «una fuerte depresión». «Se los ruego. No nos metemos con nadie. Jonathan vino a trabajar conmigo», añadió.

TORRES: «LIBEREN A MI HIJO»

La actriz mencionó en el video a Nicolás Maduro y al fiscal general Tarek William Saab, a quienes pidió que intercedieran en el caso. Además, instó a sus 35.000 seguidores a compartir el video.

«Déjeme ver a mi hijo. Liberen a mi hijo que no ha hecho nada. Ayúdenme a difundir este video para que pueda llegar a las autoridades competentes, por favor. Se los pido como madre venezolana», acotó.

Torres relató que su hijo vivía en Los Ángeles, Estados Unidos, y decidió regresar a Venezuela. «Estaba muy triste y con una fuerte depresión y yo como mamá le dije a mi hijo, que el mejor lugar donde él podía estar era en su país», relató la actriz.

Sin embargo, fue retenido por la Guardia Nacional en la alcabala de Peracal, en Táchira, porque tenía el pasaporte vencido. Aunque Torres lo logró ver cuando fue detenido, no ha tenido más información sobre su estado.