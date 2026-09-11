Estos son los cuatro estados con mayor solicitud para reubicación voluntaria de damnificados por los terremotos en el país

Las autoridades nacionales publicaron este viernes el balance sobre la reubicación de personas damnificadas de La Guaira tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, el cual dejó miles de fallecidos y cientos de edificios afectados.

La ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, presentó detalles sobre el Registro Único de Vivienda. En declaraciones para Venezolana de Televisión (VTV), confirmó una tendencia migratoria desde La Guaira.

Tras el doble terremoto, las autoridades habilitaron un programa de reubicación voluntaria de damnificados. A dos meses y medio de la tragedia, Posani precisó que los estados Zulia, Carabobo, Monagas y Nueva Esparta presentan el mayor índice de solicitudes.

Se trata de personas que perdieron sus hogares en el doble terremoto en La Guaira, donde cientos de edificios residenciales se vieron afectados durante el doble terremoto. Estos damnificados decidieron continuar sus vidas lejos del litoral.

AFECTADOS ATENDIDOS

Por otra parte, la ministra afirmó que más de 45.000 personas se han censado en la plataforma. Se trata de un paso imprescindible para acceder a los programas del Estado tras el doble terremoto.

La herramienta permite definir la ubicación de los inmuebles, abriendo la puerta a la reubicación. En total, más de 16.000 familias decidieron mudarse de Caracas o La Guaira hacia el interior del país.

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Posani aseguró que mantienen articulación constante con los gobernadores para garantizar que cada damnificado tenga «fuentes de empleo, escuelas y servicios básicos».

De acuerdo al último balance oficial, publicado el 24 de agosto, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».