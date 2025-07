«Estén mosca con el Covid-19»: Gobierno de Maduro pidió estar alerta ante posibles rebrotes de casos en el país

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, exhortó a los organismos de seguridad a estar alerta ante nuevos posibles brotes de Covid-19.

“Estén mosca que el Covid-19 anda por allí otra vez. Estén mosca, de verdad”, advirtió Cabello este miércoles durante su programa televisivo.

En este sentido, hizo un llamado a retomar medidas preventivas ante el repunte de síntomas respiratorios que se han reportado en varias regiones.

«El pasado lunes, 7 de julio, yo me hice mis exámenes (de laboratorio), porque amanecí con malestar de gripe y en los exámenes salí negativo, gracias a Dios. Después me di cuenta de que fue el mismo día 7 de julio de hace cinco años que a mí me hospitalizaron», expresó.

CASOS DE COVID-19

No obstante, aseguró que, en varias ciudades del país, se ha observado un aumento de síntomas gripales y respiratorios, lo que ha generado preocupación en las personas.

Asimismo, anunció que se realizó otros tipos de exámenes que arrojaron que se encuentra en buen estado de salud. «Nadie sabe lo que tiene hasta que se hace un Perfil 20 (un conjunto de análisis de sangre)», aseguró Cabello.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud con respecto a un aumento considerable de casos de Covid-19 o alguna otra enfermedad respiratoria.